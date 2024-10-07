В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку на сервисы. Комментарий холдинга передает ТАСС.
В пресс-службе сообщили, что кибератака не нанесла существенного урона работе медиакомпаний. Отмечается, что все работает в штатном режиме.
В ВГТРК также подчеркнули, что специалисты работают над устранением последствий атаки.
7 октября стало известно, что ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. В медиахолдинге сообщили, что возникли проблемы с онлайн-вещанием, в работе внутренних сервисов, а также наблюдался сбой в работе интернета и телефонии в компании. Предполагалось, что злоумышленники стерли все данные с серверов.
Ранее Роскомнадзор заявил, что с начала сентября отразил тысячи DDoS-атак.