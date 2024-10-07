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10:52, 7 октября 2024Интернет и СМИ

В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку

В ВГТРК сообщили, что кибератака не нанесла существенного урона работе холдинга

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку на сервисы. Комментарий холдинга передает ТАСС.

В пресс-службе сообщили, что кибератака не нанесла существенного урона работе медиакомпаний. Отмечается, что все работает в штатном режиме.

В ВГТРК также подчеркнули, что специалисты работают над устранением последствий атаки.

7 октября стало известно, что ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. В медиахолдинге сообщили, что возникли проблемы с онлайн-вещанием, в работе внутренних сервисов, а также наблюдался сбой в работе интернета и телефонии в компании. Предполагалось, что злоумышленники стерли все данные с серверов.

Ранее Роскомнадзор заявил, что с начала сентября отразил тысячи DDoS-атак.

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