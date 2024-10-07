Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 7 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о цели Украины разрушить Крымский мост

Военный эксперт Леонков назвал идеей фикс цель Украины разрушить Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Украина не откажется от идеи попытаться разрушить Крымский мост, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об этой цели Киева.

По мнению специалиста, Великобритания поддерживает планы Украины, однако у них нет возможности воплотить задуманное в жизнь.

«У них это как идея фикс — реализовать любой ценой. Они ищут способы, они пытались надавить на США, чтобы те дали разрешение бить дальнобойными ракетами, и на некоторые европейские страны, такие как Франция и Германия. То, что сейчас произошло некое затишье, позволяет судить о следующем: экспортные варианты ракет Storm Shadow, скорее всего, у Великобритании закончились, остались только те, которые бьют только на дальность порядка 500 километров и выше. Второе — Великобритания вполне может разработать очередную авантюрную операцию, чтобы осуществить ее с помощью украинского режима», — сказал он.

Я не исключаю в этом случае, что затишье бывает перед бурей. Не видно ничего в деятельности британских политиков, чтобы они отказались от идеи что-либо сделать с Крымом и с Крымским мостом

Алексей Леонковвоенный эксперт

Как заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Вооруженных сил Украины британскими ракетами Storm Shadow. «Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать — цитирую — "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму"», — сказал он. По его мнению, так западные страны хотят отрезать Россию от «теплых морей».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      Дорогу из России в Грузию снова открыли

      В МИД России призвали США «не играть с огнем»

      Соседи подожгли женщину за колдовство

      В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

      Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

      В Одессе прогремел взрыв

      Стоимость золота в резервах России установила рекорд

      Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

      Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше