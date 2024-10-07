Военный эксперт высказался о цели Украины разрушить Крымский мост

Военный эксперт Леонков назвал идеей фикс цель Украины разрушить Крымский мост

Украина не откажется от идеи попытаться разрушить Крымский мост, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об этой цели Киева.

По мнению специалиста, Великобритания поддерживает планы Украины, однако у них нет возможности воплотить задуманное в жизнь.

«У них это как идея фикс — реализовать любой ценой. Они ищут способы, они пытались надавить на США, чтобы те дали разрешение бить дальнобойными ракетами, и на некоторые европейские страны, такие как Франция и Германия. То, что сейчас произошло некое затишье, позволяет судить о следующем: экспортные варианты ракет Storm Shadow, скорее всего, у Великобритании закончились, остались только те, которые бьют только на дальность порядка 500 километров и выше. Второе — Великобритания вполне может разработать очередную авантюрную операцию, чтобы осуществить ее с помощью украинского режима», — сказал он.

Я не исключаю в этом случае, что затишье бывает перед бурей. Не видно ничего в деятельности британских политиков, чтобы они отказались от идеи что-либо сделать с Крымом и с Крымским мостом Алексей Леонков военный эксперт

Как заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Вооруженных сил Украины британскими ракетами Storm Shadow. «Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать — цитирую — "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму"», — сказал он. По его мнению, так западные страны хотят отрезать Россию от «теплых морей».