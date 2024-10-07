Военный эксперт высказался о цели Украины разрушить Крымский мост

Украина не откажется от идеи попытаться разрушить Крымский мост, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об этой цели Киева.
По мнению специалиста, Великобритания поддерживает планы Украины, однако у них нет возможности воплотить задуманное в жизнь.
«У них это как идея фикс — реализовать любой ценой. Они ищут способы, они пытались надавить на США, чтобы те дали разрешение бить дальнобойными ракетами, и на некоторые европейские страны, такие как Франция и Германия. То, что сейчас произошло некое затишье, позволяет судить о следующем: экспортные варианты ракет Storm Shadow, скорее всего, у Великобритании закончились, остались только те, которые бьют только на дальность порядка 500 километров и выше. Второе — Великобритания вполне может разработать очередную авантюрную операцию, чтобы осуществить ее с помощью украинского режима», — сказал он.
Я не исключаю в этом случае, что затишье бывает перед бурей. Не видно ничего в деятельности британских политиков, чтобы они отказались от идеи что-либо сделать с Крымом и с Крымским мостом
Как заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Вооруженных сил Украины британскими ракетами Storm Shadow. «Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать — цитирую — "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму"», — сказал он. По его мнению, так западные страны хотят отрезать Россию от «теплых морей».