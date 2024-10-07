Нарышкин: Крымский мост все еще приоритетная цель для ударов ВСУ Storm Shadow

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими ракетами Storm Shadow. С таким заявлением выступил директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

Storm Shadow относятся к малозаметным крылатым ракетам большой дальности воздушного базирования. Украина пытается добиться разрешения бить ими вглубь России. К даче соответствующего разрешения действующего премьера Кира Стармера призывают пять экс-министров обороны и бывший премьер Борис Джонсон.

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву бить вглубь страны западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Ранее глава российской разведки назвал цель организации терактов Киева в России. По его словам, таким образом Киев, не имея шансов добиться стратегического успеха, пытается дестабилизировать общество. Кроме того, Нарышкин заявил, что в СВР выяснили план террористической атаки ВСУ на Курскую область. По его словам, украинские войска готовились захватить Курскую АЭС и заминировать ее.