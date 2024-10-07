Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 7 октября 2024Силовые структуры

В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

Нарышкин: Крымский мост все еще приоритетная цель для ударов ВСУ Storm Shadow

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими ракетами Storm Shadow. С таким заявлением выступил директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

Storm Shadow относятся к малозаметным крылатым ракетам большой дальности воздушного базирования. Украина пытается добиться разрешения бить ими вглубь России. К даче соответствующего разрешения действующего премьера Кира Стармера призывают пять экс-министров обороны и бывший премьер Борис Джонсон.

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву бить вглубь страны западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Ранее глава российской разведки назвал цель организации терактов Киева в России. По его словам, таким образом Киев, не имея шансов добиться стратегического успеха, пытается дестабилизировать общество. Кроме того, Нарышкин заявил, что в СВР выяснили план террористической атаки ВСУ на Курскую область. По его словам, украинские войска готовились захватить Курскую АЭС и заминировать ее.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

      СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

      Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

      Россиянин поймал редкую рыбу

      Врач назвала способы избавления от отеков

      Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Цукерберг похвастался уникальным Porsche

      Минфин оценил возможность появления проблем с выдачей семейной ипотеки

      Раскрыты тренировки для развития уникальной способности человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше