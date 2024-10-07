Возлюбленная Тимати показала лицо без косметики

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала естественное лицо без косметики. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя разместила видео, на которых предстала в белом банном халате и без макияжа. При этом она продемонстрировала натуральную внешность без косметических дефектов в виде высыпаний и морщин. Вдобавок она собрала мокрые волосы в махровое полотенце.

В сентябре одна деталь во внешности возлюбленной Тимати в прозрачном боди смутила пользователей сети. Тогда модель позировала в черном прозрачном боди, сквозь которое просвечивало ее обнаженное тело. Также она примерила кожаный плащ и грубые ботинки.