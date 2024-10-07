Врач дал рекомендации по выбору идеальных линз для очков

Пациенты с плохим зрением могут без опаски покупать очки как со стеклянными, так и с пластиковыми линзами, считает офтальмолог Кирилл Светлаков. В беседе с «Лентой.ру» врач дал россиянам рекомендации по выбору идеальных очков.

Врач заявил, что и стеклянные, и пластиковые линзы для очков одинаково качественные, но первые в десятки раз прочнее, поэтому прослужат дольше. К тому же, по словам офтальмолога, изначально пластик сам по себе не обладает всеми свойствами, необходимыми пациенту в очковой линзе, поэтому производители используют специальное двустороннее покрытие, чтобы сделать ее прочнее, также на нее наносят покрытие, защищающее от ультрафиолета и бликов.

«С одной стороны, стеклянные линзы имеют преимущество за счет лучшего пропускания света. С другой — в пластике эту проблему решают с помощью соответствующего покрытия. Наверняка многие замечали, что такие линзы слегка бликуют синеватым оттенком. В итоге все пункты, при которых стекло показывает лучшие характеристики, чем пластик, нивелируются производителями», — высказал свое мнение Светлаков.

У стеклянных линз есть и недостатки, продолжил эксперт. Главным из них он назвал вес. Из-за этого очки со стеклянными линзами, особенно если они толстые из-за больших диоптрий, трудно носить постоянно. Кроме того, при механическом воздействии стеклянная линза разобьется, что может повредить глаза, а пластиковая либо треснет, либо останется невредимой, заверил офтальмолог. К тому же стеклянные линзы дороже пластиковых.

«Сделать оптимальный выбор поможет специалист. Но те, кто раньше не решался покупать очки с пластиковыми линзами, могут без боязни делать это», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

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