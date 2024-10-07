Звезда «Счастливы вместе» раскритиковал новые серии

Актер Виктор Логинов назвал ошибкой продолжение сериала «Счастливы вместе»

Актер Виктор Логинов, известный по ролику Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», раскритиковал вышедшие в эфир новые серии проекта. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

По словам артиста, превращать ситком в драмеди было ошибкой, потому что таких сериалов и так хватает.

«Сериал вышел за рамки ситкома, это было ошибочное решение. Получилось стандартное драмеди, которых полным-полно. Персонажей загнали в рамки, в которых им тесно, неудобно. Это не про нас», — сказал Логинов.

Также Логинов заявил, что хотел бы увидеть продолжение оригинальных серий, но совсем в ином формате. «Мы думаем о продолжении. Но хотели бы сделать это именно в том, полюбившемся зрителям ключе — в виде ситкома», — добавил он.

Ранее исполнитель роли Гены Букина поделился своим видением событий сериала в период СВО.