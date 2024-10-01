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19:01, 1 октября 2024Культура

Виктор Логинов поделился мыслями о Гене Букине на СВО

Виктор Логинов предположил, что Гена Букин в наши дни отправился бы на СВО

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актер Виктор Логинов, известный по яркой роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», поделился мнением о том, как бы выглядела история его персонажа в наши дни. Об этом артист рассказал в подкасте «Не выходя их комнаты».

По словам Логинова, Букин в 2024 году мог бы оказаться в рядах российских войск на специальной военной операции (СВО).

«Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж наподобие бравого солдата Швейка из произведения Ярослава Гашека, просто потому что он честный человек и послужил бы Родине», — заявил Логинов.

Ранее звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова рассказала о ссорах с мужем.

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      Андрей Шеньшаков
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