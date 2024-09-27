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20:31, 27 сентября 2024Культура

Звезда «Счастливы вместе» рассказала о ссорах с мужем

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова рассказала о ссорах с мужем
Дарья Сагалова

Дарья Сагалова. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы в комедийном сериале «Счастливы вместе», призналась, что иногда ссорится с мужем. Об этом она рассказала в интервью порталу lady.mail.ru.

По словам Дарьи, они с супругом, предпринимателем Константином, оба по натуре лидеры, поэтому без конфликтов обойтись невозможно.

«У нас обычная семья, ничего нам не чуждо. Да и по характеру мы оба лидеры, сильные духом и очень принципиальные, так что без ссор тут никак», — заявила Сагалова.

Впрочем, она признается, что в целом у пары отношения романтические, а она сама все еще ощущает «бабочек в животе».

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      Андрей Шеньшаков
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