Звезда «Счастливы вместе» рассказала о ссорах с мужем

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова рассказала о ссорах с мужем

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы в комедийном сериале «Счастливы вместе», призналась, что иногда ссорится с мужем. Об этом она рассказала в интервью порталу lady.mail.ru.

По словам Дарьи, они с супругом, предпринимателем Константином, оба по натуре лидеры, поэтому без конфликтов обойтись невозможно.

«У нас обычная семья, ничего нам не чуждо. Да и по характеру мы оба лидеры, сильные духом и очень принципиальные, так что без ссор тут никак», — заявила Сагалова.

Впрочем, она признается, что в целом у пары отношения романтические, а она сама все еще ощущает «бабочек в животе».

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