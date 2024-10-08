«АвтоВАЗ» раскрыл подробности о подготовке производства новой модели Lada

«АвтоВАЗ»: тестовая сборка машин Lada Iskra должна начаться до конца 2024 года

Тестовая сборка автомобилей Lada Iskra должна начаться в России до конца этого года. Подробности о подготовке выпуска новой модели раскрыл вице-президент по продажам и маркетингу отечественного концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин. Его слова приводит «Российская газета».

Костромин отметил, что в настоящее время подготовка к производству новой модели идет по плану. Сейчас идут работы по настройке конвейера, с которого будут выходить эти автомобили. Он также подчеркнул, что на первом этапе скорость сборки будет невысокой. Это необходимо для того, чтобы обеспечить гарантированное качество автомобилей. «Потом постепенно будем разгоняться. Это, кстати, касается и опций», — пояснил Костромин.

Он добавил, что в концерне не исключают возможность производства спортивной версии Lada Iskra в среднесрочной перспективе. Однако сейчас подобный вопрос руководством «АвтоВАЗа» не рассматривается. Что касается стоимости новой модели, то «она будет между Granta и Vesta», резюмировал топ-менеджер.

Официальная презентация седана Lada Iskra состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) в июне 2024 года. Старт производства новой модели в концерне наметили на следующий год, а суммарный объем инвестиций в проект составил 23 миллиарда рублей. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на ПМЭФ-2024 заявил, что стоимость новых автомобилей составит от 1 до 1,2 миллиона рублей.