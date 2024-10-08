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09:58, 8 октября 2024Силовые структуры

Бывший российский министр признался во взятке на четыре миллиона рублей

Экс-глава минтранса Свердловской области Старков признался во взятке на 4 млн

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном ведомстве.

В ходе следствия он признал вину в получении четырех миллионов рублей в качестве взятки за обеспечение подрядчика госконтрактами на ремонт дорог региона.

По версии следствия, должностные преступления были совершены в сентябре 2023 года. Получив взятку от владельца строительной компании, министр дал поручение начальнику свердловского управления автомобильных дорог подписать договоры с указанной фирмой. Сам он, по данным следствия, с октября 2022 года по сентябрь 2023 года незаконно заработал 12,1 миллиона рублей. Бывший глава управления также признался в получении взяток на эту сумму.

Их уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Кировский и Октябрьский районные суды Екатеринбурга. Трое взяткодателей предстанут перед судом отдельно.

11 июля суд отправил под домашний арест Старкова. Он покинул свой пост 18 ноября 2023 года, заявив, что отправляется в зону специальной военной операции (СВО). Его вернули из зоны конфликта после возбуждения уголовного дела.

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      Любовь Ширижик
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