Четыре медведя вломились в дом и набросились на пенсионера

В США медведица и три медвежонка вломились в дом и напали на пенсионера

В США медведица и три медвежонка вломились в дом к жителям штата Колорадо и напали на 74-летнего пенсионера. Об это сообщает UPI.

Инцидент произошел в четверг, 3 октября, в городе Лейк-Сити на севере штата. Медведи проникли в дом около половины девятого вечера через сломанную раздвижную дверь. При этом обитатели дома находились всего в нескольких метров от входа. Пожилой мужчина схватил стул и попытался выпроводить незваных гостей, однако медведица набросилась на него, сбила с ног и сильно покалечила.

Людям удалось спрятаться в одной из спален и вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники Департамента парков и дикой природы штата выгнали медведей из дома, а затем получили разрешение на их уничтожение. Туши животных отправили в лабораторию для проверки на наличие заболеваний.

Пострадавший мужчина получил травмы головы, шеи, обеих рук, нижней части живота, плеча и голени, однако после оказания первой помощи отказался от госпитализации.

В департаменте объяснили, что ворвавшиеся в дом медведи совершенно не боялись людей. Там уверены, что звери постоянно бродили и кормились около жилья. «Если зверь настолько привычен к людям, очевидно, что он много взаимодействовал с ними. Если местные жители не помогают нам, не сообщают о проблемах (с медведями), у нас нет возможности вовремя вмешаться», — сказал сотрудник департамента Брэндон Даймонд.

При этом сотрудники полиции рассказали, что видели в социальных сетях переписку жителей Лейк-Сити, которые обсуждали появление медведей в заброшенных зданиях на окраине города в начале осени.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий медведь растерзал подростка, который работал в поле. Зверь набросился на 16-летнего Анурага недалеко от его деревни.