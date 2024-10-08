Экс-президент Индонезии назвала отношения с Россией живым памятником

Экс-президент Индонезии Сукарнопутри: отношения с РФ остаются в памяти народа

Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри назвала отношения страны с Россией «живым памятником». Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Исторические отношения между Индонезией и Россией стали живым памятником и продолжают оставаться в памяти индонезийской нации и народа», — сказала она.

Экс-президент подчеркнула, что построенные при поддержке СССР госпиталь «Дружба» и стадион «Гелора Бунг Карно» являются ярким примером дружеских отношений двух стран. Данными строениями, по ее словам, «индонезийский народ гордится и по сей день».

Ранее Мегавати Сукарнопутри назвала президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах. Она подчеркнула, что знает политика «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

