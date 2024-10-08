Фитнес-тренер перечислила ошибки при выполнении полуприседаний

Фитнес-тренер Юлия Братенкова перечислила ошибки при выполнении полуприседаний. Ее слова приводит «Чемпионат».

Первая ошибка, которую выделила специалист, — слишком широкая или слишком узкая постановка ног. Братенкова объяснила, что ноги должны быть расставлены на ширине плеч, стопы развернуты в стороны на 30-40 градусов. Еще одной ошибкой она назвала поднятие пяток.

Также ошибочным будет скругление спины. Братенкова подчеркнула, что при полуприседе нужно держать спину прямой, грудь направлять вперед, а плечи расправить. Наконец, важно правильно распределять вес: он должен быть направлен на пятки, а центр тяжести должен находиться над стопами.

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