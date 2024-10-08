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14:08, 8 октября 2024Спорт

Иньеста завершил карьеру

Бывший футболист «Барселоны» Иньеста объявил о завершении карьеры в 40 лет
Андрес Иньеста

Андрес Иньеста. Фото: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в 40 лет. Его слова с прощальной пресс-конференции приводит Mundo Deportivo.

Иньеста заявил, что рад осуществлению мечты и сравнил свою карьеру со сказкой. «Никогда не думал, что этот день наступит. Все эти слезы — это эмоции, гордость. Это не слезы печали. Это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, у которого была мечта стать футболистом, и мы достигли этого после огромного количества работы, самопожертвования», — поделился он, добавив, что очень гордится пройденным путем.

Иньеста является самым титулованным испанским футболистом. Вместе с «Барселоной» он девять раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал Кубок Испании и семь раз — Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).

Помимо «Барселоны», Иньеста играл в двух иностранных командах. С 2018-го по 2023-й он представлял японский «Виссел Кобе», после чего провел один сезон в «Эмирейтс» из ОАЭ.

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