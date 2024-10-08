«Король гигантских овощей» вырастил шестиметровый огурец

46-летний британец вырастил рекордный огурец с шестиметровым стеблем

Британец, получивший прозвище «король гигантских овощей», вырастил огурец со стеблем длиной 6,5 метра и установил новый мировой рекорд. Об этом пишет Jam Press.

46-летний Кевин Форти установил сразу два новых достижения. Помимо огурца с шестиметровым стеблем (обычно стебель огурца бывает не более двух метров в длину — прим. «Ленты.ру»), он вырастил плод баклажана сорта Thai Long Green длиной 40 сантиметров, который также установил мировой рекорд. В среднем плоды этого сорта дорастают до 25 сантиметров.

Теперь Форти стал обладателем 11 рекордов Кинги рекордов Гиннесса. Ранее он вырастил самую тяжелую в мире дыню, физалис овощной, а также подсолнух с самым большим соцветием, гигантский цукини и другие растения.

Отец рекордсмена Майк Форти в 1980-х годах основал чемпионат по выращиванию гигантских овощей в Великобритании. Кевин Форти признался, что долгое время не интересовался огородничеством. «Когда мы были детьми, выращивание овощей не казалось чем-то крутым. Однако интерес к этому занятию растет по всему миру с каждым годом. Раньше меня называли мальчиком-луковицей, но теперь я человек гигантских овощей», — заявил британец.

Ранее сообщалось, что Александр Чусов из Москвы вырастил гигантскую тыкву весом более 800 килограммов. Она стала самой тяжелой в России.