На Украине предрекли вступление в НАТО раньше членства ЕС

Корниенко: Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС

Украина, исходя из динамики переговоров, может получить членство в НАТО раньше присоединения к Евросоюзу (ЕС). Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает «Укринформ».

«Как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями по расширению ЕС», — заявил Корниенко.

Как добавил чиновник, в Брюсселе проходят переговоры о продлении анализа украинского законодательства на соответствие правовым нормам Евросоюза.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украине надо прекратить чтить украинских националистов, чтобы вступить в ЕС. По его словам, сообщество не принимает страны с подобной националистической идеологией.