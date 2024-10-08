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09:26, 8 октября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли вступление в НАТО раньше членства ЕС

Корниенко: Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина, исходя из динамики переговоров, может получить членство в НАТО раньше присоединения к Евросоюзу (ЕС). Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает «Укринформ».

«Как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями по расширению ЕС», — заявил Корниенко.

Как добавил чиновник, в Брюсселе проходят переговоры о продлении анализа украинского законодательства на соответствие правовым нормам Евросоюза.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украине надо прекратить чтить украинских националистов, чтобы вступить в ЕС. По его словам, сообщество не принимает страны с подобной националистической идеологией.

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