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15:57, 8 октября 2024Наука и техника

Новый носитель «Калибров» отправился во Владивосток

ОСК: новый корабль «Ржев» отправился на сдаточную базу во Владивостоке
МРК проекта «Каракурт». Архивное фото

МРК проекта «Каракурт». Архивное фото. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», который может нести крылатые ракеты «Калибр», отправился на сдаточную базу во Владивостоке. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в Telegram.

«На сдаточной базе предприятия корабль пройдет ходовые и государственные испытания, после прохождения которых будет передан заказчику — Министерству обороны РФ. Все работы на заказе проведены в соответствии с графиками строительства. На корабль установлено и смонтировано крупногабаритное оборудование, системы и комплексы вооружения», — рассказали в ОСК.

Там добавили, что серию из четырех «Каракуртов» строят на Амурском судостроительном заводе с 2019 года. После завершения работ новые корабли войдут в состав Тихоокеанского флота России.

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МРК проекта 22800 предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Корабли оснащены установкой вертикального пуска 3С14, которая позволяет хранить и пускать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Для поражения воздушных целей МРК может использовать артиллерийскую установку АК-630М и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ».

В сентябре источники «Известий» сообщили, что патрульные корабли и МРК Военно-морского флота России начали получать зенитные ракетные комплексы «Тор-2КМ». Эта система уже стоит на МРК «Советск» проекта 22800.

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      Даниил Иринин
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