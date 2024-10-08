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08:20, 8 октября 2024Силовые структуры

Обещавшего взорвать себя в машине россиянина оштрафовали

В Хакасии суд арестовал на 200 тыс. рублей жителя, обещавшего себя взорвать

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Суд в Хакасии оштрафовал на 200 тысяч рублей жителя Абакана, обещавшего взорвать себя в машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении ФСБ.

Мужчину признали виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве») УК РФ. У него также конфисковали средства связи.

По данным силовиков, мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что намерен взорвать себя в автомобиле, находящемся рядом с торговым центром «Альтаир». Проверка показала, что сообщение оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что пьяный российский военный сообщил полицейским о готовящемся им теракте и получил штраф.

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      Илона Палей
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