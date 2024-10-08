Утверждение о смешивании отсортированных отходов в мусоровозах назвали фейком

РЭО: смешивание отходов из разных баков в мусоровозах — устоявшийся фейк

Расхожее утверждение о том, что при погрузке в мусоровоз отсортированные и смешанные отходы сваливают вместе, является фейком. Об этом заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в ходе федерального экологического форума (РЭФ). Его слова приводит телеканал 360.

По словам Буцаева, байка о смешивании вторсырья с остальным мусором в фурах при погрузке появилась после реформы обращения с ТКО в 2019 году. «Попросили назвать те мусоровозы или хотя бы регионы, где это было. Были попытки назвать, никто не назвал. Я так понимаю, что это устоявшийся фейк», — заявил глава оператора. Хотя он не исключил злоупотреблений на местах, тем не менее проблема не носит постоянного характера.

Буцаев призвал не пенять на погрешности системы и самим правильно утилизировать мусор. «Но, как было в известном советском мультике, — начинать нужно с себя. Если ты этот процесс сам для себя выполнил и отчитался сам перед собой, то все остальные процессы нужно построить по такому же принципу. И тогда мы на каждом следующем этапе будем успешны», — высказался он. Важнейшую роль в цепочке переработки, как отметили в компании, играет сортировка отходов каждым потребителем в отдельности.

Ранее в РЭО предложили направлять средства от экологических штрафов на закупку мусорных баков. В данный момент в регионах наблюдается дефицит контейнеров для сбора отходов. На февраль 2024 года общая потребность в контейнерных площадках для накопления ТКО оценивалась в 206 тысяч штук.