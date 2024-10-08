Польских наемников на Украине не освободят от уголовного преследования

Минобороны Польши: наемников на Украине не будут освобождать от преследования

Польских наемников на Украине не будут освобождать от уголовного преследования в Польше. Об этом заявили в Минобороны страны, сообщает Onet.

«Несмотря на то, что с начала конфликта на Украине в Сейме [Польши] появилось два законопроекта об освобождении польских добровольцев от уголовной ответственности за боевые действия против России в украинской армии, сегодня им по-прежнему грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в материале.

В польском военном ведомстве уточнили, что такая позиция обусловлена опасениями относительно «пересечения красных линий с Россией».

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал условие для приема Украины в Европейский союз. По его словам, Киеву необходимо прекратить чтить украинских националистов.

