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12:58, 8 октября 2024Мир

Польских наемников на Украине не освободят от уголовного преследования

Минобороны Польши: наемников на Украине не будут освобождать от преследования

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польских наемников на Украине не будут освобождать от уголовного преследования в Польше. Об этом заявили в Минобороны страны, сообщает Onet.

«Несмотря на то, что с начала конфликта на Украине в Сейме [Польши] появилось два законопроекта об освобождении польских добровольцев от уголовной ответственности за боевые действия против России в украинской армии, сегодня им по-прежнему грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в материале.

В польском военном ведомстве уточнили, что такая позиция обусловлена опасениями относительно «пересечения красных линий с Россией».

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал условие для приема Украины в Европейский союз. По его словам, Киеву необходимо прекратить чтить украинских националистов.

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      Виктория Кондратьева
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