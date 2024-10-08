Игра Red Dead Redemption впервые выйдет на ПК

Red Dead Redemption выйдет на ПК 29 октября спустя 14 лет после релиза

Студия Rockstar Games впервые анонсировала выход игры Red Dead Redemption (RDR) на персональных компьютерах. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что ПК-версия тайтла получит ряд улучшений. Так, в игре появится разрешение 4K с частотой до 144 герц на совместимых устройствах, поддержка мониторов Ultrawide и Super Ultrawide, HDR10, полная поддержка мыши и клавиатуры. Релиз Red Dead Redemption состоится 24 октября.

Оригинальная Red Dead Redemption вышла на консолях более 14 лет назад — в мае 2010 года. Продолжение — Red Dead Redemption 2 — появилось на приставках в октябре 2018-го, спустя год Rockstar Games портировала игру на компьютеры.

«Игра-предшественница знаменитой Red Dead Redemption 2 впервые стала доступна на PC. В ней вам предстоит прожить историю бывшего бандита Джона Марстона, который пытается выследить уцелевших членов банды Ван дер Линде», — говорится в описании тайтла на странице в Steam. Стоимость оригинальной RDR не раскрывается. Согласно описанию, игра будет озвучена на английский язык, также там появятся русские субтитры.

Выход Red Dead Redemption на ПК в мае предсказывал известный инсайдер под ником Tez2. Тогда упоминание порта для компьютеров нашли в коде обновленной версии лаунчера Rockstar.