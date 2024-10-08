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19:39, 8 октября 2024Наука и техника

Игра Red Dead Redemption впервые выйдет на ПК

Red Dead Redemption выйдет на ПК 29 октября спустя 14 лет после релиза

Скриншот: Игра Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games впервые анонсировала выход игры Red Dead Redemption (RDR) на персональных компьютерах. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что ПК-версия тайтла получит ряд улучшений. Так, в игре появится разрешение 4K с частотой до 144 герц на совместимых устройствах, поддержка мониторов Ultrawide и Super Ultrawide, HDR10, полная поддержка мыши и клавиатуры. Релиз Red Dead Redemption состоится 24 октября.

Оригинальная Red Dead Redemption вышла на консолях более 14 лет назад — в мае 2010 года. Продолжение — Red Dead Redemption 2 — появилось на приставках в октябре 2018-го, спустя год Rockstar Games портировала игру на компьютеры.

«Игра-предшественница знаменитой Red Dead Redemption 2 впервые стала доступна на PC. В ней вам предстоит прожить историю бывшего бандита Джона Марстона, который пытается выследить уцелевших членов банды Ван дер Линде», — говорится в описании тайтла на странице в Steam. Стоимость оригинальной RDR не раскрывается. Согласно описанию, игра будет озвучена на английский язык, также там появятся русские субтитры.

Выход Red Dead Redemption на ПК в мае предсказывал известный инсайдер под ником Tez2. Тогда упоминание порта для компьютеров нашли в коде обновленной версии лаунчера Rockstar.

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      Андрей Ставицкий
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