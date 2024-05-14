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19:02, 14 мая 2024Наука и техника

Игру Red Dead Redemption выпустят на ПК

Rockstar выпустит игру Red Dead Redemption на компьютерах

Скриншот: Игра Red Dead Redemption

Компания Rockstar портирует видеоигру Red Dead Redemption на ПК. Об этом в своем X рассказал известный инсайдер под ником Tez2.

Датамайнер — специалист, занимающийся изучением большого объема информации — нашел упоминание классической игры в коде обновленной версии лаунчера Rockstar. По словам Tez2, это упоминание прямо говорит о том, что Red Dead Redemption появится на персональных компьютерах.

Также специалист отметил, что Rockstar ранее добавляла информацию о других играх перед их портированием на ПК. Так, за несколько месяцев до выхода Grand Theft Auto V на ПК упоминание о тайтле появилось в исходном коде лаунчера.

По словам журналистов издания Neowin, слухи о портировании Red Dead Redemption на ПК, которая вышла в 2010 году, ходят уже очень долго. Игра доступна только на консолях. В 2019 году Rockstar представила приквел игры Red Dead Redemption 2.

В конце апреля студия GSC Game World представила новый мини-трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики показали отрывок кат-сцены и несколько локаций из тайтла. Выход игры ожидается 5 сентября 2024 года.

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      Андрей Ставицкий
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