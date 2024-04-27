Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер игры

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер с локациями из игры

Студия GSC Game World представила новый мини-трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик появился на YouTube-канале украинской компании.

В 50-секундном видео «Это не рай» показали отрывок кат-сцены из тайтла, в котором можно увидеть диалог персонажей по имени Скиф и Рихтер. Рихтер рассказывает, что наслаждается жизнью в Зоне, но просит собеседника быть аккуратным.

В ролике также представили несколько локаций из S.T.A.L.K.E.R. 2. Также герой по имени Рихтер говорит, что в Зоне можно найти все — «деньги, пулю, друга, врага, смерть и себя самого».

Создатели тайтла в очередной раз напомнили, что игра выйдет 5 сентября — впервые эта дата была названа в январе 2024 года. Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 неоднократно переносили из-за различных причин. Игра будет доступна для ПК и приставок Xbox Series, а также появится в подписке Game Pass.

В начале марта украинская студия GSC Game World выпустила оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях. Стоимость комплекта составляет 40 долларов, или около 3,6 тысячи рублей. Каждая игра по отдельности стоит 20 долларов.