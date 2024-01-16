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20:21, 16 января 2024Наука и техника

Названа новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World анонсировала выход S.T.A.L.K.E.R. 2 5 сентября 2024 года

Скриншот: S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World назвала новую дату выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом стало известно из трейлера игры на YouTube-канале компании.

16 января компания опубликовала короткий анонсный трейлер, в котором персонажи будущей игры сидят у костра, а один из них играет на гитаре. В ролике указана дата 5 сентября 2024 года. В GSC Game World также заметили, что дата — окончательная. Судя по всему, тайтл больше не будут переносить.

Также компания обновила информацию на сайте с игрой, указав новую дату выхода. На странице можно оформить предзаказ на тайтл — в Steam, Epic Games Store, GOG. Для консолей Xbox Series S.T.A.L.K.E.R. 2 также появится в рамках подписки Game Pass.

Выход игры неоднократно переносился. Так, в марте 2022 года украинская студия приостановила разработку проекта. Первоначально новую часть S.T.A.L.K.E.R. анонсировали в 2018 году, тогда разработчики обещали, что игра выйдет в 2021 году.

В начале декабря 2023 года студия GSC Game World представила сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. На видео показали некоторых персонажей будущей игры и ряд катсцен, которые встретятся в S.T.A.L.K.E.R. 2.

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      Андрей Ставицкий
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