Названа новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World анонсировала выход S.T.A.L.K.E.R. 2 5 сентября 2024 года

Студия GSC Game World назвала новую дату выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом стало известно из трейлера игры на YouTube-канале компании.

16 января компания опубликовала короткий анонсный трейлер, в котором персонажи будущей игры сидят у костра, а один из них играет на гитаре. В ролике указана дата 5 сентября 2024 года. В GSC Game World также заметили, что дата — окончательная. Судя по всему, тайтл больше не будут переносить.

Также компания обновила информацию на сайте с игрой, указав новую дату выхода. На странице можно оформить предзаказ на тайтл — в Steam, Epic Games Store, GOG. Для консолей Xbox Series S.T.A.L.K.E.R. 2 также появится в рамках подписки Game Pass.

Выход игры неоднократно переносился. Так, в марте 2022 года украинская студия приостановила разработку проекта. Первоначально новую часть S.T.A.L.K.E.R. анонсировали в 2018 году, тогда разработчики обещали, что игра выйдет в 2021 году.

В начале декабря 2023 года студия GSC Game World представила сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. На видео показали некоторых персонажей будущей игры и ряд катсцен, которые встретятся в S.T.A.L.K.E.R. 2.