Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:30, 8 октября 2024Моя страна

Российский слесарь описал выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане»

Слесарь из Ярославля описал выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Слесарь из Ярославля описал крупный выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане». Соответствующий материал публикует издание 76.Ru.

Россиянин Юрий Носков выиграл миллион рублей в моментальной лотерее, которую купил во время обеденного перерыва. «У меня уже сложилась традиция: в обеденный перерыв иду за стаканчиком кофе и по пути покупаю лотерейный билет (...). В этот раз взял, сразу же стер защитный слой, а дальше все как в тумане», — рассказал мужчина.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

По словам Носкова, когда он осознал, сколько выиграл, вернулся на работу на ватных ногах и с трясущимися руками. На выигранные деньги он планирует отправить внука отдохнуть на Черное море, а остаток потратить на ремонт в квартире.

Ранее супруги из Омска выиграли десятки миллионов рублей в лотерею. Они рассказали, что покупка лотерейных билетов стала для них настоящим хобби.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией. В чем причина?

      У Прилучного обнаружили 370 штрафов за нарушение ПДД

      Сомнолог назвала эффективные способы борьбы с бессонницей

      Мужчина нашел угнанный автомобиль и обнаружил в нем урну с прахом младенца

      Болевший раком известный телеведущий упал с лестницы и не выжил

      Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей

      Российский турист приготовил еду на походной горелке и разнес полквартиры

      В обстреливаемом российском регионе эвакуируют жителей двух населенных пунктов

      Дикие лоси пообедали на камеру в российском регионе

      Врач указал на провоцирующие артроз факторы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше