Российский слесарь описал выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане»

Слесарь из Ярославля описал выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане»

Слесарь из Ярославля описал крупный выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане». Соответствующий материал публикует издание 76.Ru.

Россиянин Юрий Носков выиграл миллион рублей в моментальной лотерее, которую купил во время обеденного перерыва. «У меня уже сложилась традиция: в обеденный перерыв иду за стаканчиком кофе и по пути покупаю лотерейный билет (...). В этот раз взял, сразу же стер защитный слой, а дальше все как в тумане», — рассказал мужчина.

По словам Носкова, когда он осознал, сколько выиграл, вернулся на работу на ватных ногах и с трясущимися руками. На выигранные деньги он планирует отправить внука отдохнуть на Черное море, а остаток потратить на ремонт в квартире.

Ранее супруги из Омска выиграли десятки миллионов рублей в лотерею. Они рассказали, что покупка лотерейных билетов стала для них настоящим хобби.