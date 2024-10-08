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22:47, 8 октября 2024Интернет и СМИ

США допустили якобы применение Россией ядерного оружия на Украине

CNN: США в 2022 году оценили вероятность применения Россией ЯО на Украине в 50 %

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена осенью 2022 года допускала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляла 50 процентов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные, опубликованные в новой книге журналиста Боба Вудворда.

Уточняется, что в тот момент американский лидер поручил советнику по национальной безопасности Джейку Салливану выйти по всем каналам на связь с Москвой.

Телеканал напомнил, что в октябре 2022-го состоялся напряженный телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и прежним министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава российского оборонного ведомства предупредил Остина о том, что Украина планирует использовать «грязную бомбу», однако его американский коллега сообщил, что Соединенные Штаты не видят признаков этого.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, «чтобы у противников Москвы не было иллюзий в вопросе ее готовности обеспечить свою безопасность всеми средствами».

ЖЗЛ
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      Юлия Мискевич
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