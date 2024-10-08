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00:08, 9 октября 2024Россия

Стали известны подробности поножовщины в Тольятти

Мать убитых девочек в Тольятти оставила старшую дочь за ними присматривать

Фото: Freepik

Мать двух убитых девочек в Тольятти оставила старшую дочь за ними присматривать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что после убийства школьница пошла гулять в парк, где ее и нашли полицейские. В содеянном она созналась матери по телефону.

Соседи охарактеризовали семью как «положительную». По предварительным данным, у подозреваемой в убийстве младших сестер 13-летней девочки психических отклонений не наблюдалось. На данным момент правоохранители выясняют, Что стало причиной жестокой расправы — выясняют правоохранители.

Тела двух детей с ножевыми ранениями нашли на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти вечером 8 октября. На месте преступления работают сотрудники Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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      Юлия Мискевич
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