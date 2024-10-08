ЦАХАЛ ударила по жилому дому в Дамаске

SANA: Израиль нанес удар по жилому дому в Дамаске, есть пострадавшие

Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому зданию в Дамаске, есть пострадавшие. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По данным SANA, атаке подверглось здание в квартале Мезза. Количество пострадавших не уточняется.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.

26 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по инфраструктуре вдоль границы между Сирией и Ливаном, которая, предположительно, предназначалась для передачи оружия шиитскому движению «Хезболла».