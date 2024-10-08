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14:57, 8 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области двое детей пострадали после удара ВСУ

Сальдо: в селе Красное Харьковской области двое детей пострадали после удара ВСУ

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Двое детей пострадали после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Красное в Скадовском районе Харьковской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава Харьковской области, атака украинской армии полностью уничтожила частное домовладение. Двое мальчиков 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе, получили легкие осколочные ранения. Детей доставили в Скадовскую районную больницу, их жизням ничего не угрожает.

«Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины», — написал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что украинские военные совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию. По его словам, бойцы ВСУ инсценировали выстрел из танка с левого берега Днепра.

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      Александр Курбатов
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