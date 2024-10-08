В Ивано-Франковске отказались от языковых патрулей из-за денег

Заммэра Ивано-Франковска Федоров: в бюджете не нашли средств на языковые патрули

В Ивано-Франковске отказались от языковых патрулей, потому что не нашли в городском бюджете средств на организацию их работы. Об этом «Украинским новостям» сообщил заммэра города Виталий Федоров.

«По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирования патрулей, и не предусмотрено финансирование на эти нужды», — говорится в письме мэрии.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал создание языковых патрулей 10 сентября. В рамках инициативы обученные волонтеры должны были следить за использованием украинского языка жителями города в публичных пространствах.

Ранее Марцинкив заявлял, что на участие в программе языковых патрулей подало заявки 74 человека. По его словам, первые добровольцы должны были завершить обучение в начале октября.

