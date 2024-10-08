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08:11, 8 октября 2024Россия

В России двое мужчин заживо сгорели в Mercedes

В Челябинской области двое мужчин на Mercedes заживо сгорели в аварии

Фото: Kevin Bhagat / Unsplash

В Чебаркульском районе Челябинской области двое мужчин на Mercedes заживо сгорели в аварии. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

По информации инспекции, ДТП произошло на 28 километре дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский. Там Mercedes не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль, внутри которого были мужчины в возрасте 40-50 лет, опрокинулся и загорелся.

«Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы продолжают работать на месте происшествия», — отчитались в ГИБДД.

Ранее в Краснодарском крае три девушки заживо сгорели на автодороге Гулькевичи — Кропоткин в вылетевшем с дороги автомобиле. Жертвами ДТП стали девушки 17, 22 и 24 лет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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