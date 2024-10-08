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08:30, 8 октября 2024Экономика

В России сообщили о переизбытке красной икры

Рыбный союз: в 2024 году дефицита красной икры в России не будет

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Предложение красной икры на рынке России в текущем году превысит объем потребления, дефицита «нет и не будет». Об этом председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал РБК.

По его словам, производство красной икры в России в 2024 году составит примерно 11,5 тысяч тонн, при этом среднегодовой объем потребления продукта в стране составляет 15 тысяч тонн. Несмотря на этот факт, дефицита красной икры не будет из-за того, что у переработчиков сохранились 10 тысяч тонн замороженной икры с прошлого года.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет. Замороженные остатки переходят на нерыбный год. У нас не дефицит, а переизбыток красной икры», — сообщил Панин.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры. По словам главы ведомства Оксаны Лут, власти будут ориентироваться на то, чтобы в первую очередь красной икрой были обеспечены российские потребители.

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      Артём Верейкин
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