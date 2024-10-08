В США признали поражение в информационной войне

Экс-морпех Берлетик: США терпят поражение в информационной войне

США терпят поражение в информационной войне. Проигрыш Вашингтона признал бывший американский морпех Брайан Берлетик на своей странице в соцсети X.

«США терпят поражение в информационной войне и прибегают к крайним мерам. Ничто в пределах их досягаемости, включая видеохостинг Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны», — сказал он.

Экс-морпех призвал создавать резервные копии на площадках, недоступных для цензуры со стороны американских властей.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что обвинения Государственного департамента США в адрес телеканала российской медиагруппы Russia Today (RT) являются объявлением информационной войны.