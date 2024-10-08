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04:26, 8 октября 2024Мир

В ЦРУ предупредили об эскалации между Ираном и Израилем в ближайшие недели

Директор ЦРУ Бернс: недопонимание Израиля и Ирана может привести к конфликту

Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Недопонимание между Израилем и Ираном может привести к серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие недели. С соответствующим предупреждением на конференции Cipher Brief Threat выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, передает Bloomberg.

По его словам, лидеры Ирана и Израиля не хотят войны, однако риск эскалации существует из-за боевых столкновений израильской армии с ливанской организацией «Хезболла» и недавнего удара иранскими ракетами по Израилю.

«Мы видим потенциал для непреднамеренных столкновений и недопониманий, которые могут привести к серьезным последствиям», — сказал глава ЦРУ. Он подчеркнул, что для США приоритетом является предотвращение войны, предупредив, что ответный удар Израиля по Ирану приведет к важным последствиям.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль имеет право на самооборону от Ирана, палестинского радикального движения ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла». «Мы с вице-президентом [Камалой] Харрис по-прежнему полностью привержены безопасности еврейского народа, безопасности Израиля и его праву на существование», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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