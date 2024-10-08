Звезда Comedy Woman резко ответила на критику своих фото в купальнике

Актриса Надежда Сысоева призвала критикующих ее фото дам не завидовать

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева резко ответила на критику своих фото в купальнике. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость разместила ролик, в котором заявила, что ежедневно занимается спортом. По этой причине, уточнила Сысоева, она регулярно публикует откровенные снимки и демонстрирует фигуру.

«Больше всего я ору с этих неспортивных дам, которые заваливают меня эсэмэсками: "Как ты можешь выкладывать себя в купальнике?". Девочки, я занимаюсь каждый день. И тут жара больше 35, что за вопросы, завидуйте молча!» — призвала артистка.

В сентябре звезда Comedy Woman призналась в желании сделать пластику после хейта в сети. Надежда Сысоева рассказала, что посетила кабинет косметолога из-за комплексов, связанных с разницей в возрасте с ее бывшим избранником, спортсменом Сашей Стоуном.