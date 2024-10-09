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11:37, 9 октября 2024Из жизни

100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

100-летняя жительница США назвала секретом долголетия нормальную жизнь

Фото: Claudia Love / Unsplash

Женщина из США отпраздновала 100-летие и назвала секрет долголетия. Об этом пишет KOTA Territory.

Долорес Швабе родилась в 1924 году. В пятницу, 4 октября, жительница Милуоки отметила юбилей с семьей и друзьями в доме для престарелых. В честь дня рождения она надела нарядную розовую блузку, которую купила несколько десятилетий назад совсем с другой целью. Швабе шутит, что планировала быть в этой блузке в день своих похорон.

Когда Швабе спросили, как дожить до ста лет, она ответила, что нужно «просто жить нормальной жизнью». «Не притворяться, а стараться быть счастливой. Просто делать все возможное, чтобы помогать другим людям», — сказала американка. «У меня день рождения. Мне 100 лет, и я никогда не думала, что доживу до такого возраста. Со мной все мои друзья. Я не думала, что у меня так много друзей. Они все оказали мне честь и пришли, и я счастлива», — поделилась радостью Швабе.

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Некоторым подругам Швабе, которые пришли на вечеринку — Дороти, Агнес и Мари — тоже 100 лет или больше.

Ранее жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Она объяснила свое долголетие любовью к вину и джину.

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      Антонина Черташ
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