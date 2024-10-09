Анна Семенович назвала себя легендой и послала критиков

Анна Семенович послала критиков, которые не согласны с ее статусом легенды

Певица Анна Семенович заявила, что считает себя легендой, а также ответила критикам. Слова артистки передает МК.

«Конечно, я легенда. Считаю, что тех, кто 20 лет радует зрителей своим творчеством, харизмой, юмором, можно считать легендами. Я легенда, я цунами, а кому не нравлюсь, могут развернуться и пойти вон!» — сообщила Семенович.

Ранее стал известен гонорар Анны Семенович за выступление. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» все эти годы пользуется популярностью на корпоративах, вечеринках и на телевидении, в различных шоу.