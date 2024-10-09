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14:17, 9 октября 2024Экономика

Boeing передумала повышать зарплаты сотрудникам

FT: Boeing отозвала предложение профсоюзу повысить зарплаты сотрудникам отрасли

Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники американская корпорация Boeing передумала повышать зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Компания отозвала предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM). Boeing предлагала в течение четырех лет повысить зарплаты в отрасли на 30 процентов вместо требуемых 40 процентов. Как отмечают в профсоюзе, при этом корпорация не согласилась на единовременные выплаты при ратификации нового коллективного соглашения и возвращение пенсионной программы.

«Наша команда вела переговоры добросовестно. К сожалению, профсоюз не принял предложенные нами условия всерьез», — заявила руководитель сегмента гражданской авиации Boeing Стефани Поуп.

Конфликт между сотрудниками и руководством разгорелся спустя несколько недель после того, как Boeing возглавил Келли Ортберг. Он должен решить многочисленные проблемы, среди которых — инцидент с дверью почти нового 737 MAX, которая в январе 2024-го отвалилась в процессе полета. Лайнер выпустил именно тот завод, где началась забастовка.

Согласно предварительным подсчетам, забастовка будет стоить Boeing миллиардов долларов, и международное рейтинговое агентство Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до «мусорного». Компания уже решила отправить десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемые отпуска, и производство самого продаваемого самолета 737, а также широкофюзеляжных самолетов 777 и 767 пришлось поставить на паузу.

Вячеслав Агапов
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