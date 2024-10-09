Бывшая прихожанка секты «Новый завет» рассказала о происходящем на проповедях

Бывшая прихожанка «Нового завета» назвала проповеди секты промыванием мозгов

Бывшая прихожанка секты «Новый завет» рассказала, что на проповедях «промывают мозги», искажая Евангелие. Этими сведениями она поделилась со «Страстями».

Церковь «Новый завет» действует в Перми с 1991 года, ряд СМИ причисляет ее к секте. По словам бывшей прихожанки, служители «Нового завета» искажают смысл Евангелия намеренно.

«Мы ходили с подругой один раз ради продуктов. Сидели в зале, а мужчина со сцены такую ахинею нес, искажая Евангелие. Он говорил, что исцеляет нас, потом все запричитали и пошел шепот по залу. У меня чуть уши в трубочку не свернулись, так мозги промывают людям», — заявила женщина.

При этом, добавила она, икон в зале, где проходила проповедь, не было. Бывшая прихожанка рассказала, что новеньких вызывали на сцену и продуктами заманивали вступить в секту, людям давали растительное масло, сахар, гречку.

Еще один из бывших прихожан церкви рассказал, что проповедники предпочитали не разговаривать на неудобные темы. За вопросы о материальном благосостоянии лидеров «Нового завета» угрожали. Обращать внимание на материальный достаток лидеров секты считается «грехом», заявляли проповедники.

Ранее сообщалось, что сектанты из «Нового завета» предложили властям Перми выкупить Дом культуры имени В.И. Ленина за 500 миллионов рублей.