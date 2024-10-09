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22:45, 9 октября 2024Бывший СССР

Дипломат сравнила потенциальный захват ВСУ Курской АЭС с Чернобылем

Дипломат Жданова: захват ВСУ Курской АЭС стал бы вторым Чернобылем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить Курскую АЭС, то Европу бы ждал второй Чернобыль, заявила и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Ее слова передает ТАСС.

«Возвращаясь к ситуации в Курской области РФ, мы хотели бы заострить внимание на том, что план вторжения ВСУ включал захват и минирование Курской АЭС. Если бы Киеву удалось ее захватить, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской», — заявила дипломат.

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Жданова сослалась на данные российской разведки о подготовке Британией диверсионно-разведывательных групп «для провокаций» на ряде российских АЭС. Дипломат заявила, что Вашингтон и Лондон «понесут ответственность» за оправдание и спонсирование «террористических действий» Киева.

7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Ми-6 и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовили операцию по подрыву линий электропередачи, которые связывают атомные станции в России с национальной энергосистемой. С этой целью британская разведка занималась систематической подготовкой диверсантов для организации провокаций на российских АЭС, отмечал он.

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      Сергей Грехов
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