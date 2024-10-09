Дипломат Жданова: захват ВСУ Курской АЭС стал бы вторым Чернобылем

Если бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить Курскую АЭС, то Европу бы ждал второй Чернобыль, заявила и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Ее слова передает ТАСС.

«Возвращаясь к ситуации в Курской области РФ, мы хотели бы заострить внимание на том, что план вторжения ВСУ включал захват и минирование Курской АЭС. Если бы Киеву удалось ее захватить, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской», — заявила дипломат.

Жданова сослалась на данные российской разведки о подготовке Британией диверсионно-разведывательных групп «для провокаций» на ряде российских АЭС. Дипломат заявила, что Вашингтон и Лондон «понесут ответственность» за оправдание и спонсирование «террористических действий» Киева.

7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Ми-6 и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовили операцию по подрыву линий электропередачи, которые связывают атомные станции в России с национальной энергосистемой. С этой целью британская разведка занималась систематической подготовкой диверсантов для организации провокаций на российских АЭС, отмечал он.