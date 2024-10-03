ВСУ снова нацелились на Курскую АЭС. В направлении станции выпустили четыре ракеты и реактивную «Паляницу»

ВСУ попытались ударить по Курской АЭС, разгорелся мощный пожар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нацелились на Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все цели.

Изначально Mash писал, что Украина попыталась атаковать Курскую АЭС, предварительно, французской авиабомбой. Средства ПВО сбили цель, она упала в пяти километрах от станции. На месте разгорелся пожар, но сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали. Впоследствии канал уточнил информацию и указал, что в направлении станции выпустили четыре ракеты и реактивный БПЛА «Паляница». Отмечалось также, что один из беспилотников в 11:30 летел в сторону Курчатова, где находится станция.

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС / ТАСС

Shot также пишет, что всего было зафиксировано четыре прилета — все безуспешные. Пострадавших нет. Baza, в свою очередь, заявляет, что дроны ВСУ пытались атаковать склад в Курчатове. Около 16 часов несколько БПЛА целенаправленно летели в сторону Курчатова, минуя Курскую АЭС. Как отмечается, дроны упали в районе улицы Энергетиков, в 200 метрах от жилых домов и в шести километрах от АЭС.

Губернатор сообщил о взрывах

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к АЭС.

Сейчас АЭС работает в штатном режиме. «Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — сообщили на станции.

Последствия возможной атаки ВСУ на работающий реактор Курской АЭС сравнили с Чернобылем

Глава «Росатома» Алексей Лихачев предупреждал, что в случае атаки ВСУ по работающему реактору Курской атомной электростанции последствия будут гораздо более значительными, чем при катастрофе в Чернобыле 1986 года.

Чернобыль покажется разминкой Алексей Лихачев генеральный директор «Росатома»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что атомные электростанции не должны становиться целями для ударов. Он напомнил, что в конце августа посетил Курскую АЭС, «где сложилась серьезная ситуация». Гросси указал, что «крайне важно не допустить ядерную аварию». МАГАТЭ следит за событиями в Курской области, добавил он.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм, в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, командование ВСУ понимает, что войска уже не имеют шансов совершить прорыв к Курской АЭС. Российская армия выстроила на данном участке фронта эшелонированную оборону.