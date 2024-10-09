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12:50, 9 октября 2024Экономика

Предложившая молиться за урожай министр не исключила роста пошлины на цветы

Глава Минсельхоза Лут не исключила повышения пошлины на цветы из-за рубежа

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут не исключила нового повышения импортной пошлины на цветы из недружественных стран. Во время правительственного часа в Совете Федерации она назвала нынешний размер 20 процентов полузапретительным, передает РИА Новости.

По ее словам, четырехкратный рост пошлины в июле был связан с тем, что на указанные государства приходилось порядка 19 процентов поставок цветов. Соответствующая проблема озаботила законодателей весной этого года. Предшественник Лут Дмитрий Патрушев в марте отмечал, что мер поддержки цветочной отрасли государством без пошлин было недостаточно.

«Поэтому сейчас мы ввели ограничение. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», — пообещала глава Минсельхоза.

Ранее на этой неделе Лут рассказала о сложной ситуации с севом озимых этой осенью в ряде российских регионов. Министр призвала всех идти в церковь и ставить свечку, чтобы пошел дождь, потому что аграриям в ряде регионов приходится сеять практически в песок.

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      Платон Щукин
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