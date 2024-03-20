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13:53, 20 марта 2024Экономика

В России допустили введение пошлин на ввоз цветов в страну

В Минсельхозе решили обсудить вопрос введения пошлин на ввоз цветов в РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев предложил создать рабочую группу, которая рассмотрит вопрос введения пошлин на ввоз цветов в страну. Высказывания министра по этому вопросу, прозвучавшие на расширенном заседании думского комитета по аграрным вопросам, приводит ТАСС.

«Мы в свое время вводили меры поддержки на цветочную продукцию. У нас есть льготные кредиты, у нас есть еще ряд мер поддержки», — цитирует Патрушева агентство. В контексте обсуждаемого вопроса он также указал, что важно не допустить ситуации, когда «девушки останутся без цветов».

Ранее стало известно, что об ужесточении в России контроля за ввозом в страну выращенных в Эквадоре и Нидерландах роз. В Россельхознадзоре рассказали об обращении в компетентные органы стран ЕС с просьбой усилить контроль за поставками из-за выявления многочисленных нарушений фитосанитарных требований.

Тем временем в Госдуме на фоне ажиотажного спроса, наблюдающегося во время праздников, предложили ввести частичное госрегулирование цен на цветы.

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      Дмитрий Воронин
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