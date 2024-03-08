В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

Депутат Хамитов предложил ввести частичное госрегулировние цен на цветы

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10 процентов», — заявил Хамитов, комментируя рост цен в преддверии 8 Марта. Парламентарий отметил, что видит полное отсутствие уважительного отношения к потребностям покупателей.

В качестве примера Хамитов привел ситуацию на Рижском рынке в Москве, который является одним из самых популярных мест по продаже цветов в городе. Здесь продавцы перед праздником подняли цены на 30-40 процентов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин дал совет, как хранить тюльпаны, чтобы они простояли две недели. По его словам, цветы лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник.