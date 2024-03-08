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10:14, 8 марта 2024Экономика

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

Депутат Хамитов предложил ввести частичное госрегулировние цен на цветы

Фото: Monika Stawowy / Pxhere.com

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10 процентов», — заявил Хамитов, комментируя рост цен в преддверии 8 Марта. Парламентарий отметил, что видит полное отсутствие уважительного отношения к потребностям покупателей.

В качестве примера Хамитов привел ситуацию на Рижском рынке в Москве, который является одним из самых популярных мест по продаже цветов в городе. Здесь продавцы перед праздником подняли цены на 30-40 процентов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин дал совет, как хранить тюльпаны, чтобы они простояли две недели. По его словам, цветы лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник.

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      Андрей Ставицкий
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