В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10 процентов», — заявил Хамитов, комментируя рост цен в преддверии 8 Марта. Парламентарий отметил, что видит полное отсутствие уважительного отношения к потребностям покупателей.
В качестве примера Хамитов привел ситуацию на Рижском рынке в Москве, который является одним из самых популярных мест по продаже цветов в городе. Здесь продавцы перед праздником подняли цены на 30-40 процентов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин дал совет, как хранить тюльпаны, чтобы они простояли две недели. По его словам, цветы лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник.