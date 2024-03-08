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09:40, 8 марта 2024Забота о себе

Депутат Госдумы дал совет по сохранению тюльпанов

РИА Новости: депутат Говырин рассказал, как увеличить срок жизни тюльпанов

Фото: Pxhere.com

Депутат Госдумы Алексей Говырин дал совет, как хранить тюльпаны, чтобы они простояли две недели. Его слова цитируют РИА Новости.

По словам Говырина, цветы лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник. «Если рядом с букетом цветов лежат яблоки, бананы и другие фрукты, то это сокращает жизнь букета цветов и способствует его увяданию», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что увеличить срок жизни тюльпанов можно, если менять воду почаще. «В прохладной кипяченой воде некоторые сорта тюльпанов простоят дольше, чем в обычной из-под крана», — заявил Говырин.

При покупке цветов он призвал обратить внимание на листья на стеблях. «Они должны быть крепкими, зелеными, неповрежденными, стебли тоже. Не берите тюльпаны с подсохшими краями лепестков», — сказал депутат. По его словам, свежие цветы нужно завернуть в полиэтилен, а не в газету, а дома подрезать их на пару сантиметров.

Ранее флорист Полина Балыкова рассказала, что здоровые тюльпаны имеют длинный и крепкий стебель. «Цветы должны самостоятельно поддерживать форму без помощи резинок. Не пугайтесь зеленоватого оттенка на лепестках — он указывает на молодость бутона», — отметила Балыкова.

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      Андрей Ставицкий
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