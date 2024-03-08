Депутат Госдумы дал совет по сохранению тюльпанов

РИА Новости: депутат Говырин рассказал, как увеличить срок жизни тюльпанов

Депутат Госдумы Алексей Говырин дал совет, как хранить тюльпаны, чтобы они простояли две недели. Его слова цитируют РИА Новости.

По словам Говырина, цветы лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник. «Если рядом с букетом цветов лежат яблоки, бананы и другие фрукты, то это сокращает жизнь букета цветов и способствует его увяданию», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что увеличить срок жизни тюльпанов можно, если менять воду почаще. «В прохладной кипяченой воде некоторые сорта тюльпанов простоят дольше, чем в обычной из-под крана», — заявил Говырин.

При покупке цветов он призвал обратить внимание на листья на стеблях. «Они должны быть крепкими, зелеными, неповрежденными, стебли тоже. Не берите тюльпаны с подсохшими краями лепестков», — сказал депутат. По его словам, свежие цветы нужно завернуть в полиэтилен, а не в газету, а дома подрезать их на пару сантиметров.

Ранее флорист Полина Балыкова рассказала, что здоровые тюльпаны имеют длинный и крепкий стебель. «Цветы должны самостоятельно поддерживать форму без помощи резинок. Не пугайтесь зеленоватого оттенка на лепестках — он указывает на молодость бутона», — отметила Балыкова.