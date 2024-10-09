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13:57, 9 октября 2024Наука и техника

Французская компания спустила на воду созданный с учетом СВО морской дрон

Sirehna спустила на воду созданный с учетом СВО морской дрон
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Изображение: Naval Group

Компания Sirehna — дочернее предприятие французской группы Naval Group — спустила на воду созданный с учетом специальной военной операции (СВО) безэкипажный катер (БЭК) SeaQuest S. Об этом сообщает издание Defense News.

Длина морского дрона — около десяти метров, время плавания в автономном режиме — 24 часа. Модульный БЭК предлагается использовать в разведывательных, радиоэлектронных, противолодочных и ударных миссиях.

«Одна из вещей, которую мы узнали, — это цикл разработки на Украине, где они [украинская сторона] переходят от одной версии к другой каждые шесть месяцев, и это не только потому, что они супербыстрые, но и потому, что противник выстраивает оборону», — сказал Пьер-Антуан Флиш из Naval Group.

В сентябре директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко сообщил, что в России на базе возглавляемого им предприятия появится единый центр производства БЭК.

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      Иван Потапов
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