Главный тренер МЮ попросил руководство клуба построить стену за 200 тысяч фунтов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководство клуба построить высокую белую стену на базе команды в Каррингтоне. Об этом сообщает Daily Mail.
На данный момент на базе манкунианцев происходит модернизация, из-за чего футболистам приходится тренироваться в более открытой части комплекса. Стена должна помешать наблюдению за тренировочным процессом МЮ посторонним. Ее стоимость оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов.
По информации источника, строительство стены вызвало недоумение у сотрудников «Манчестер Юнайтед». Ранее из-за сокращения расходов были уволены около 250 людей, работавших в МЮ.
Манкунианцы в нынешнем сезоне набрали семь очков в восьми матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице.