Главный тренер МЮ попросил руководство клуба построить стену за 200 тысяч фунтов

Тренер МЮ тен Хаг попросил руководство клуба построить стену за 200 тысяч фунтов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководство клуба построить высокую белую стену на базе команды в Каррингтоне. Об этом сообщает Daily Mail.

На данный момент на базе манкунианцев происходит модернизация, из-за чего футболистам приходится тренироваться в более открытой части комплекса. Стена должна помешать наблюдению за тренировочным процессом МЮ посторонним. Ее стоимость оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов.

По информации источника, строительство стены вызвало недоумение у сотрудников «Манчестер Юнайтед». Ранее из-за сокращения расходов были уволены около 250 людей, работавших в МЮ.

Манкунианцы в нынешнем сезоне набрали семь очков в восьми матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице.