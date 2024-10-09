Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Беатрис Хаддад-Майя
1:0
2-й сет
live
Вероника Кудерметова
Ухань
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
11:27, 9 октября 2024Спорт

Клопп нашел новую работу

Юрген Клопп станет руководителем футбольных операций в Red Bull

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел новую работу. Об этом стало известно Sky Sports.

По информации источника, немецкий специалист станет руководителем футбольных операций в компании Red Bull. Он приступит к работе в новой должности 1 января 2025 года. Клопп будет консультировать все команды системы Red Bull, в частности, немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург» и американский «Нью‑Йорк».

Отмечается, что в соглашении есть опция о досрочном расторжении. Это произойдет, если у Клоппа появится возможность стать главным тренером сборной Германии.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015-го по 2024-й. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, дважды Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

      Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

      Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

      В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

      В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

      Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

      Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

      Российский подросток расправился с женщиной в ее квартире

      100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше