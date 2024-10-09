Юрген Клопп станет руководителем футбольных операций в Red Bull

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел новую работу. Об этом стало известно Sky Sports.

По информации источника, немецкий специалист станет руководителем футбольных операций в компании Red Bull. Он приступит к работе в новой должности 1 января 2025 года. Клопп будет консультировать все команды системы Red Bull, в частности, немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург» и американский «Нью‑Йорк».

Отмечается, что в соглашении есть опция о досрочном расторжении. Это произойдет, если у Клоппа появится возможность стать главным тренером сборной Германии.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015-го по 2024-й. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, дважды Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.