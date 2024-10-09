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16:48, 9 октября 2024Экономика

Возможность поставок азербайджанского газа через Украину в Европу исключили

Вице-премьер Новак: поставки газа из Азербайджана в ЕС через Украину невозможны
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Переговоры о своповых поставках азербайджанского или турецкого газа через Украину в страны Евросоюза не ведутся, а кроме того, инфраструктура для таких операций не создана. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак, передает «Интерфакс».

Под своповыми поставками в этом случае понимается получение Россией газа из Азербайджана и Турции в свою газотранспортную систему (ГТС), а затем отправка тех же объемов газа на Украину. Как указал Новак, Москва не получала даже таких предложений.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что республика уже несколько месяцев проводит переговоры по поводу увеличения поставок газа в Европу при помощи украинской ГТС. По его словам, по этому вопросу к Баку обращались европейские институты, а также Украина и Россия, и республика прилагает большие усилия, чтобы процесс пошел.

«Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована», — уточнил Алиев.

Между тем министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар говорил, что Европа просит увеличить поставки газа из Азербайджана, а одним из вариантов может стать перенаправление объемов, закупаемых для турецких потребителей. Тогда заменить поставщика мог бы «Газпром».

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что «Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит газа с «Газпромом», истекающий в 2024 году. «На этом поставлена точка», — резюмировал он.

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