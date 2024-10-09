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15:49, 9 октября 2024Экономика

Один из крупнейших банков Сингапура откажется от работы с Россией

Bloomberg: сингапурский банк OCBC откажется от всех связанных с Россией операций
СюжетСанкции против России:

Фото: Caroline Chia / Reuters

Сингапурский банк OCBC, второй по величине кредитор страны, принял решение отказаться от всех операций, связанных с Россией, из-за риска вторичных санкций, и уведомил о таком шаге своих партнеров. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами вопроса, пишет Bloomberg.

Запрет начнет действовать с 1 ноября, он коснется всех без исключения подразделений банка. Сама кредитная организация отказалась комментировать эту информацию.

Как отмечается в материале, решение говорит о постепенном ужесточении санкционных ограничений, что связано с новыми проверками регуляторов. Сингапур ввел санкции против России еще в 2022 году, но эти меры не коснулись экспорта большого количества товаров и лишь в небольшой степени затронули банковские операции.

В результате по итогам 2023 года Сингапур стал одной из тех стран, что рекордно нарастили торговлю с Россией. В том числе компания из Сингапура активно участвуют в реализации российской нефти и нефтепродуктов, выступая в качестве покупателя и затем перепродавая товар.

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      Платон Щукин
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